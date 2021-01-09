"العقارات " في صدارة قطاعات البورصة تداولاً خلال 4 جلسات

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 401 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول قدره 580 مليون ورقة، بقيمة 803.4 جنيه.





وإحتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 88.2 مليون ورقة بقيمة 565.3 جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول 8 ملايين ورقة بقيمة 329.9 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 145.9 مليون ورقة بقيمة 311.5 مليون جنيه.



