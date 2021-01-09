"العقارات " في صدارة قطاعات البورصة تداولاً خلال 4 جلسات

السبت 09/يناير/2021 - 11:04 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 401 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول قدره 580 مليون ورقة، بقيمة 803.4 جنيه.

وإحتل  قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 88.2 مليون ورقة بقيمة 565.3 جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول 8 ملايين ورقة بقيمة 329.9 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 145.9 مليون ورقة بقيمة 311.5 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، في أول أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.

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