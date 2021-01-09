مؤشر بورصة النيل يرتفع 0.65% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

السبت 09/يناير/2021 - 10:48 ص
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، ولإقتصرت تداولات بورصة النيل علي  4.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 13.4 مليون ورقة منفذة على 711 عملية خلال الأسبوع المنتهى.

واستحوذت الأسهم على 54% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46%.

وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، في أول أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة
 

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعة

حقيقة العودة الأهلي للتعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو مثير لترامب وعائلته قبل ساعات من اقتحام الكونجرس

منذ ساعة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:21 ص

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

01:28 ص

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

10:19 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى