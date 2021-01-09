مؤشر بورصة النيل يرتفع 0.65% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، ولإقتصرت تداولات بورصة النيل علي 4.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 13.4 مليون ورقة منفذة على 711 عملية خلال الأسبوع المنتهى.





واستحوذت الأسهم على 54% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46%.



