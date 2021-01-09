وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


عبد الدايم : الراحل صاحب مشوار فنى ثرى ومثل الاب والصديق والمعلم للكثير من المبدعين فى عالم الموسيقى والغناء

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت 9 يناير عن عمر تجاوز 72 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة وقالت ان الراحل صاحب مشوار فنى ثرى ومثل الاب والصديق والمعلم للكثير من المبدعين فى عالم الموسيقى والغناء كما كان السند والقدوة لمطربين وعازفين فى بداياتهم حتى نجحوا فى تحقيق النجومية ، وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر أن الموسيقار وقائد الاوركسترا خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر عام 1948 ، ابدع العديد من المؤلفات التى تم توظيفها كموسيقى تصويرية فى اعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى .

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