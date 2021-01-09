شفاء الإعلامية ياسمين سعيد من فيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلنت الإعلامية ياسمين سعيد، عن شفائها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت ياسمين سعيد :"اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بعد أسبوعين من العزل والعلاج الحمد لله ڤيروس كورونا سلبي".

وتابعت ياسمين سعيد قائلة :"أنا عملت المسحة في خدمة سحب العينة من العربية في فرع الجامعة الأمريكية،والحقيقة لازم أشكر كل الأطباء والعاملين على الاحترام والذوق والسرعة في سحب العينة وظهور النتيجة وبخص بالشكر دكتور محمد عبد الهادي مدير فرع الجامعة الأمريكية ونائب مدير كل الأفرع بجد منتهى الدقة والاحترافية والتعاون، ربنا يحفظكم ويحميكم".

ياسمين سعيد هي مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" الذي يُذاع عبر قناة "mbc مصر"، وكانت ياسمين قد بدأت مسيرتها الإعلامية بتقديم برنامج على قناة "النيل الإخبارية" لمدة 8 سنوات، ثم انتقلت بعدها للعمل في قناة "الحياة" وقدمت فيها برنامجًا إخباريًا لمدة 3 سنوات، ثم انتقلت بعد ذلك لقناة "MBC مصر".

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