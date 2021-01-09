رئيس البرلمان العربي: مصر مستهدفة في ملف سد النهضة (قيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن مصر مستهدفة في ملف سد النهضة وتعمل على الدفاع عن حقها الاستراتيجي المدعوم باتفاقيات دولية موقعة عليها إثيوبيا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف البرلمان العربي داعم بالكامل للموقف المصري والسوداني في ملف سد النهضة، وداعمة لوجود رؤية للتفاهم بين مصر والسودان للتعامل مع ذلك الملف.

وتابع عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن ملف سد النهضة تم استخدامه لاستهداف مصر وتم دعم إثيوبيا من جانب البعض حتى تتخطى حدودها في التعاطي في ملف سد النهضة.

وأكد عادل عبد الرحمن العسومي أن البرلمان العربي يدعم كل الجهود المصرية في الدفاع عن حصتها في مياه النيل، ودعمها في الدفاع عن حقوقها.

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