الأرصاد: طقس اليوم دافئ على القاهرة والوجه البحري والعظمى 23 (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت، حالة الطقس اليوم السبت، وتوجد الشبورة على المحاور والطرق كافة، وبخاصة في الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة والوجه البحري ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية وستكون الرياح معتدلة، وفي فترة الليل سيكون الطقس باردًا على القاهرة والوجه البحري وشديد البرودة على شمال الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 23 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13
بلطيم العظمى 23 والصغرى 14
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 13
سيوة العظمى 21 والصغرى 10
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15
دمياط العظمى 21 والصغرى 14
الزقازيق العظمى 23 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12
السويس العظمى 23 والصغرى 12
العريش العظمى 22 والصغرى 11
طابا العظمى 22 والصغرى 14
سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 5
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17
الغردقة العظمى 26 والصغرى 16
الفيوم العظمى 24 والصغرى 12
بني سويف العظمى 24 الصغرى 12
المنيا العظمى 24 والصغرى 9
أسيوط العظمى 25 والصغرى 10

أخبار تهمك

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعتين

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 21 ساعة

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ أقل من ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة العودة الأهلي للتعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 ص

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

10:21 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

01:28 ص

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

10:19 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى