الأرصاد: طقس اليوم دافئ على القاهرة والوجه البحري والعظمى 23 (فيديو)



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة والوجه البحري ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية وستكون الرياح معتدلة، وفي فترة الليل سيكون الطقس باردًا على القاهرة والوجه البحري وشديد البرودة على شمال الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

بلطيم العظمى 23 والصغرى 14

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 13

سيوة العظمى 21 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 14

الزقازيق العظمى 23 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 23 والصغرى 12

العريش العظمى 22 والصغرى 11

طابا العظمى 22 والصغرى 14

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17

الغردقة العظمى 26 والصغرى 16

الفيوم العظمى 24 والصغرى 12

بني سويف العظمى 24 الصغرى 12

المنيا العظمى 24 والصغرى 9

أسيوط العظمى 25 والصغرى 10



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت، حالة الطقس اليوم السبت، وتوجد الشبورة على المحاور والطرق كافة، وبخاصة في الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.