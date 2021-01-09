محافظ القليوبية يحرر 20 محضر إشغال ويضبط 25 شيشة بحملة بشبرا الخيمة

السبت 09/يناير/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
شن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة وحدة مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة.

جرى خلال الحملة ضبط أكثر من 25 شيشه بكافتيرا بشارع 15 مايو، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوعين، نظرا لتكرار المخالفة بعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، كما جرى تحرير أكثر من 20 محضر ورفع اشغالات الكافتيريات والمطاعم الذين يفترشون ويستغلون الأرصفة أمام المحال.

وتابع المحافظ، إجراءات التزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين، حيث تابع الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظ القليوبية وجه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من إستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس، حيث جرى خلال الخمسه الأيام الماضية تحرير 3308 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة بمرور القليوبية.

وأكد المحافظ على مرور لجان من التفتيش والمتابعة على المواقف لمتابعة تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشددا على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين.
محافظ القليوبية يحرر 20 محضر إشغال ويضبط 25 شيشة بحملة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يحرر 20 محضر إشغال ويضبط 25 شيشة بحملة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يحرر 20 محضر إشغال ويضبط 25 شيشة بحملة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يحرر 20 محضر إشغال ويضبط 25 شيشة بحملة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يحرر 20 محضر إشغال ويضبط 25 شيشة بحملة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يحرر 20 محضر إشغال ويضبط 25 شيشة بحملة بشبرا الخيمة

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