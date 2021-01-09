تراجع قيم التداول بالبورصة الي 9.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي
السبت 09/يناير/2021 - 10:28 ص
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث إقتصرت التعاملات علي 4 جلسات فقط بسبب عطلة أعياد الميلاد والتي كانت يوم الخميس الماضي .
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصريو عن تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 9.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.744 مليار ورقة منفذة على 159 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.536 مليار ورقة منفذة على 202 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
واستحوذت الأسهم على 54% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46%.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 618 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 56.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2 مليار جنيه، بحجم تداول 993.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 72.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 129.3 ألف عملية.