بريطانيا: وفيات كوورنا تقترب من 80 ألفاً

السبت 09/يناير/2021 - 10:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 2.97 مليون حالة إصابة.

 

وبحسب الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 79 ألفاً و965 حالة.

 

وأكدت بيانات الجامعة الأمريكية، تعافي 6686 شخصاً من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

 

وأعلنت المملكة المتحدة، تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعاً.

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