استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 9-1-2021





إستقرسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 9-1-2021 ، وذلك لعدم وجود تعاملات منذ يوم الخميس الماضي وحتي اليوم ، وعطلت البنوك المصرية يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد الميلاد المجيد .





سعر الدولار اليوم السبت 9-1-2021





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.63 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.



