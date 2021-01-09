استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 9-1-2021
السبت 09/يناير/2021 - 10:21 ص
الفجر الإقتصادي
إستقرسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 9-1-2021 ، وذلك لعدم وجود تعاملات منذ يوم الخميس الماضي وحتي اليوم ، وعطلت البنوك المصرية يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد الميلاد المجيد .
سعر الدولار اليوم السبت 9-1-2021
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.63 جنيه للشراء ،15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة : 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.