رئيس البرلمان العربي: نشعر بالاطمئنان تجاه تحركات السيسي لدعم الشأن العربي (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي يدعم كافة تحركات القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أننا نشعر بالطمأنينة في جميع تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشأن العربي والتي كان من ضمنها حسم موضوع التدخل التركي والأجنبي في ليبيا.

وأكد أن تقرير البرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في مصر يأتي ضمن استهداف جمهورية مصر العربية، خاصة وأن مصر تمثل صقل عربي مهم ووجود مصر قوية أمر لا يسر أعداء الأمة العربية.

وأشار عادل عبد الرحمن العسومي إلى أن البرلمان العربي أخذ موقفا واضحا ومنددا ومدينا للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر لأنه بمثابة تدخل سافر وتدخل في الشأن الداخلي المصري وبمثابة تعدي على السيادة المصرية.

وكشف عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن إنشاء مركز للدبلوماسية العربية يتم من خلاله تبني دعم الجهود العربية والعمل على تطوير دور البرلمان العربي.

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