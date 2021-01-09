برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

استقر مسئولو نادي برشلونة، على قرارهم بشأن التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم فريق ليون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.









وكان نادي برشلونة، سعى لضم ديباي في انتقالات الصيف الماضي، وحرمته الأزمة المالية من تلبية شروط ليون المالية من أجل إبرام الصفقة.









ويتمسك رونالد كومان، مدرب برشلونة، بالتعاقد مع ديباي في الشتاء، من أجل تخفيف حدة غياب أنسو فاتي بسبب الإصابة.









وأكدت تقارير صحفية أن موقف الأمانة الفنية لبرشلونة يختلف تماما عن رأي كومان، حيث أنهم لا يقللون من أهمية ممفيس ديباي، لكن يرون أن الصفقة غير ممكنة في الميركاتو الشتوي، وقد يأتي مجانًا في الصيف المقبل.









وأشارت التقارير إلى أن برشلونة لن يقوم بالتعاقد مع ديباي في يناير الجاري، طالما لم يتم بيع أي لاعب، وهذه الرسالة وصلت للنجم الهولندي الذي فتح الباب مؤخرًا أمام الاستمرار مع ليون حتى نهاية.







