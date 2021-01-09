"الأجانب "يسجلون 96.5 مليون جنيه مشتريات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي
السبت 09/يناير/2021 - 10:16 ص
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، حيث إستحوذت تعاملات المصريين نسبة 84.6% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.1%، والعرب على 6.3% خلال الأسبوع المنتهي .
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن الأجانب "غير العرب" قد سجلو صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 96.5 مليون جنيه، خلال 4 جلسات بعد تحديد اليوم الخميس أجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بينما سجل العرب صافى شراء خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، في أول أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.