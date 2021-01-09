"الأجانب "يسجلون 96.5 مليون جنيه مشتريات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي





أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، حيث إستحوذت تعاملات المصريين نسبة 84.6% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.1%، والعرب على 6.3% خلال الأسبوع المنتهي .





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن الأجانب "غير العرب" قد سجلو صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 96.5 مليون جنيه، خلال 4 جلسات بعد تحديد اليوم الخميس أجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بينما سجل العرب صافى شراء خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات







