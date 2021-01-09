الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

يسعى مسئولو نادي الزمالك، لتدعيم خطي وسط وهجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.









ويفاوض الزمالك في الوقت الحالي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، محمد مجلي، والتونسي سيف الدين الجزيري.









يأتي ذلك سعيا من إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق تحسبا لرحيل مصطفى محمد والتونسي فرجاني ساسي.









وظهر ثنائي فريق المقاولون العرب في الموسم الماضي، بشكل مميز مع الذئاب بجانب مباريات الموسم الحالي، مما جعل مسئولو الزمالك يفكرون في ضمهما.









وقام أشرف قاسم، مدير قطاع الكرة بنادي الزمالك، بالدخول في مفاوضات مع الثنائي من أجل إقناعهما بارتداء القميص الأبيض.









كما دخل قاسم في مفاوضات شفهية مع إدارة المقاولون لمعرفة موقفها من رحيل الثنائي والمقابل المادي وإمكانية الحصول على عناصر من الزمالك في صفقات تبادلية معهم لحسم الموقف خلال الأيام المقبلة.



