ماعدا الكريمات.. إعادة فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة السيارات

السبت 09/يناير/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة السيارات ما عدا الكريمات، بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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