البورصة المصرية تربح 9 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط

السبت 09/يناير/2021 - 09:57 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال 4 جلسات بعد تحديد اليوم الخميس أجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 660.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%،

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  “egx30” الرئيسي بنسبة 0.99% ليصل إلى 10952 نقطة ، وارتفع  مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35% إلى 2152 نقطة، وصعد مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 0.88% إلى 3125 نقطة.


وإستحوذت تعاملات المصريين  علي نسبة 84.6% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.1%، والعرب على 6.3% خلال الأسبوع المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، فيما سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 96.5 مليون جنيه، خلال 4 جلسات بعد تحديد اليوم الخميس أجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بينما سجل العرب صافى شراء خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات


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