(استعلم فورا).. أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط سريع من وزارة التضامن الاجتماعي





ننشر لكم في السطورة التالية خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة لعام 2021، عن طريق ادخال الرقم القومي وكتابة كافة البيانات الاخرى المتعلقة بالمستفيد لمعرفة ما إذا كان سيتم أخذ معاش تكافل وكرامة أم لا.





ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة يناير 2021 بالرقم القومي من خلال الرابط الإلكتروني الذي جرى تفعيله من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للتسهيل على المواطنين المسجلين في برنامج دعم التكافل والكرامة الراغبين في صرف مبالغ الدعم.





أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة يناير 2021

- على المواطن المستعلم تسجيل الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة (اضغط هنا). - ثم بعد ذلك لابد من كتابة البيانات المطلوبة وأهمها كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا . - يجب التأكد من صحة البيانات . - بعد الضغط على الأيقونة الخاصة باستعلام سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بمستحق المعاش.

