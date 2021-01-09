مشاهير عرب تلقوا لقاح كورونا آخر 24 ساعة.. تعرف عليها

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تلقى عدد من المشاهير العرب لقاح كورونا خلال الساعات الأخيرة، ضمن محاولات العالم للتخلص من ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



الملك سلمان

ولعل أبرز المشاهير العرب الذين تلقوا لقاح كورونا خلال الساعات الأخيرة كان خادم الحرمين الشريفين، حيث أعلنت الرياض، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".



وقال وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة: " تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصا منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه... هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".



المطرب محمد عبده

وفي نفس السياق، تلقى الفنان محمد عبده، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الصحة السعودية لمواجهة فيروس كورونا.



المطرب حسين الجسمي

وتلقى النجم الإماراتي حسين الجسمي أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.



ونشر الجسمي صورة له عبر حسابه بـ"تويتر" وهو يتلقى اللقاح، وكتب تعليق قائلا: "الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".



شادي شامل

كما تلقى الفنان شادي شامل، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في دولة الإمارات.



ونشر شامل، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، أثناء تلقيه اللقاح المضاد لكورونا، واستعان شامل أثناء تلقي اللقاح بقوله تعالى: "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".



وعلّق شامل: "ومن دبي الحبيبة وأخيرا الحمد لله، الحلم اتحقق، تطعيم الكورونا.. من دبي النهاردة باخد لقاح كورونا الصيني زي اللي في مصر".

