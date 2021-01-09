"شبورة كثيفة".. الأرصاد تكشف كواليس طقس اليوم

كشفت الأرصاد الجوية عن كواليس حالة الطقس اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، طقسًا دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، مائلًا للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





حالة الطقس في الصعيد

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





شبورة كثيفة

وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





طقس اليوم شديد البرودة ليلا

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وباردًا على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.