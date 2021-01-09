وفاة شقيق أسامة الشيخ

السبت 09/يناير/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق ورئيس مجلس إدارة إعلام المصريين عن وفاة شقيقه الدكتور أحمد بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أسامة الشيخ منشورًا قال فيه :"انتقل الي رحمة الله تعالى بعد صراع طويل مع المرض شقيقي وحبيبي وسندي الدكتور أحمد الشيخ".

وأضاف أسامة الشيخ قائلاً :"وستشيع الجنازة اليوم من دماص ميت غمر دقهلية وسيقتصر العزاء علي تشييع الجنازة من المقابر"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، تم تكريم أسامة الشيخ مؤخرًا في احتفالية "50 سنة فن" للفنان محمد صبحي، التي اقامها احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرته، وهي الاحتفالية التي رصدت الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن.

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