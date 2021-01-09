الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة المائية على الطرق (فيديو)

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة التي تظهر على الطرق السريعة.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشبورة ما زالت كثيفة وتصل لحد الضباب وتؤدي إلى غلق بعض الطرق كما أن الرؤية منخفضة لأقل من 200 متر على بعض الطرق، لتستمر الشبورة حتى منتصف الأسبوع الجاري.



وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، لتصل الدرجة العظمى إلى 25 درجة مئوية يوم الثلاثاء وهذا بسبب المرتفع الجوي الذي يؤثر على البلاد.



وكشفت أن الطقس يشهد حالة استقرار حتى يوم الثلاثاء المقبل وذلك رغم دخول الشتاء جغرافيا منذ 21 ديسمبر الماضي، وبداية من الأربعاء تحدث تغيرات جوية تعود الأمطار على السواحل الشمالية وتمتد إلى الوجه البحري.



