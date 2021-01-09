شاهد.. تحذير شديد من عمرو أديب بسبب مفاوضات سد النهضة

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على عودة مفاوضات سد النهضة منذ أسبوع، قائلا: "لسة في حيطة سد ولا شيء يحدث".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن السودان مصابة بحالة غضب شديدة بسبب سير المفاوضات، حيث إن السودانيين يحذرون من الملء الثاني لسد النهضة، خاصة وأن الملء الثاني هو الأكبر، مضيفا أن السودانيين يدقون ناقوس الخطر.



وأضاف أن الوضع ليس سهلا، ولا يحدث أي تحرك، لافتا إلى أن إثيوبيا هي الطرف الوحيد الذي يتحرك، متابعا: "لازم نشوف حل لأننا داخلين على مرحلة منعرفش هيحصل فيها إيه"، مشددا على ضرورة أن نتخذ حلول أخرى.

