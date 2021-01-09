أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-1-2021.. البرتقال البلدي بين 3-8 جنيه

السبت 09/يناير/2021 - 09:30 ص
أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم
الفجر الإقتصادي

إستقرت أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم السبت 9-1-2021 ، وذلك نظراً لتوافر المنتجات في الأسواق حيث تحرص الدولة علي توسيع رقعة الأراضي الزراعية والإهتمام بالزراعة لتحقيق الإكتفاء الذاتي والحد من الإستيراد.

أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-1-2021

سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 9 جنيهات

سعر كيلوالبلح 8 جنيهات

سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات

سعر كيلو الرمان6 جنيهات

 سعر كيلوالعنب 7 جنيهات

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