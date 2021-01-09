أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-1-2021.. البرتقال البلدي بين 3-8 جنيه
السبت 09/يناير/2021 - 09:30 ص
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم السبت 9-1-2021 ، وذلك نظراً لتوافر المنتجات في الأسواق حيث تحرص الدولة علي توسيع رقعة الأراضي الزراعية والإهتمام بالزراعة لتحقيق الإكتفاء الذاتي والحد من الإستيراد.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-1-2021
سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.
سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.
سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.
سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
سعر كيلو الموز 9 جنيهات
سعر كيلوالبلح 8 جنيهات
سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات
سعر كيلو الرمان6 جنيهات
سعر كيلوالعنب 7 جنيهات