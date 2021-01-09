أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-1-2021.. البرتقال البلدي بين 3-8 جنيه





إستقرت أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم السبت 9-1-2021 ، وذلك نظراً لتوافر المنتجات في الأسواق حيث تحرص الدولة علي توسيع رقعة الأراضي الزراعية والإهتمام بالزراعة لتحقيق الإكتفاء الذاتي والحد من الإستيراد.





أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-1-2021





سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.





سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.





سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





سعر كيلو الرمان بين 3 و8 جنيهات.





سعر كيلو الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.





سعر كيلو ا لموز 9 جنيهات





سعر كيلو البلح 8 جنيهات





سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات





سعر كيلو الرمان 6 جنيهات





سعر كيلوالعنب 7 جنيهات



