تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة المقبلة

يعتلي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صدارة قائمة هدافي "البريميرليج" بالموسم الحالي 2020 – 2021، بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة.









ويحتل "صلاح" صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا، بينما يحتل المركز الثاني هيون ج مين سون نجم توتنهام هوتسبير وسجل 12 هدفًا، بينما يأتي برونو فيرنانديز المركز الثالث برصيد 11 هدفًا.









وستقام مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، 12، و13، و14 من شهر يناير الجاري.









وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 18:-

1- محمد صلاح (ليفربول) 13 هدف.

2- هيونج مين سون (توتنهام) 12 هدف.

3- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 11 هدف.

4- دومنيك كالفيرت لوين (إيفرتون) 11 هدف.

5- جيمي فاردي (ليستر سيتي) 11 هدف.

6- هاري كين (توتنهام) 10 أهداف.

7- باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) 10 أهداف.



