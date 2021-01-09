أسعار الخضروات اليوم السبت 9-1-2021 .. كيلو الفاصوليا بـ 7 جنيه

السبت 09/يناير/2021 - 09:20 ص
أسعار الخضروات اليوم
أسعار الخضروات اليوم
الفجر الإقتصادي
ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت 9-1-2021، حيث استقرت الأسعار في الأسواق ووصل سعر كيلو الفاصوليا الي حوالي 7 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم السبت 9-1=2021

سعر كيلو الطماطم :  4 ج 
كيلو بطاطس فاخرة : 4 ج  
بصل ابيض فاخر : 7.5 ج  
بصل احمر:  7.5 ج 
خيار : 7 ج 
جزر: 7 ج
فلفل حامى: 6 ج
فلفل رومى :7 ج 
فلفل الوان  : 20ج 
بذنجان ابيض :5 ج 
بذنجان رومى: 4 ج 
بذنجان عروس: 5 ج 
كوسة حشو: 7ج 
كوسة طبيخ: 6 ج 
فاصوليا خضراء: 7 ج
بسله خضراء : 10 ج 

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