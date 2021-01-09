أسعار الخضروات اليوم السبت 9-1-2021 .. كيلو الفاصوليا بـ 7 جنيه
السبت 09/يناير/2021 - 09:20 ص
الفجر الإقتصادي
ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت 9-1-2021، حيث استقرت الأسعار في الأسواق ووصل سعر كيلو الفاصوليا الي حوالي 7 جنيه.
أسعار الخضروات اليوم السبت 9-1=2021
سعر كيلو الطماطم : 4 ج
كيلو بطاطس فاخرة : 4 ج
بصل ابيض فاخر : 7.5 ج
بصل احمر: 7.5 ج
خيار : 7 ج
جزر: 7 ج
فلفل حامى: 6 ج
فلفل رومى :7 ج
فلفل الوان : 20ج
بذنجان ابيض :5 ج
بذنجان رومى: 4 ج
بذنجان عروس: 5 ج
كوسة حشو: 7ج
كوسة طبيخ: 6 ج
فاصوليا خضراء: 7 ج
بسله خضراء : 10 ج