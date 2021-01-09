33 إصابة جديدة بكورونا في الصين

رصدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 53 في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن 14 من بين 17 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

وقررت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة خبي، اليوم السبت، تعليق خدمات مترو الأنفاق.

ومنعت السلطات الصينية، السكان الأسبوع الماضي من المغادرة في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

وكانت شيجياتشوانغ، بدأت حملة فحوصات جماعية لسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

وسجلت اللجنة الصينية أيضا 38 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 57 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.