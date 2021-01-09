أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 9-1-2021

السبت 09/يناير/2021 - 09:10 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الإقتصادي

إستقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 9-1-2021 ، وذلك مع إستقرار حالة الطلب والعرض وتوافر المنتاج بشكل جيد في الأسواق .

وفيما يلي ملخص بسيط لأسعار الدواجن في الأسواق اليوم":


أسعار الدواجن اليوم السبت 9-1-2021 

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 19 و23 جنيها للكيلو.
كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و20 جنيها للكيلو
والدواجن البلدي سعر 25 إلى 32 جنيهًا
بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و10 جنيهات
وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 7 جنيهات .
والكتكوت البلدي 4 جنيهات.
 أما وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت 9-1-2021

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 27 إلى 29 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 34 جنيهًا للكرتونة.

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