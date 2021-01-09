شاهد.. مستشار الرئيس يعلن موعد بدء تطعيم المصريين بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه سيتم البدء في تطعيم المصريين بلقاح كورونا خلال شهر يناير الجاري، أو أوائل شهر فبراير، وسيعلن جدول زمني محدد للذين سيحصلون على اللقاح.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تسطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير أماكن حضارية لحصول المصريين على اللقاح، حيث يتكون اللقاح من جرعتين بينهما 21 يوما لتكوين أجسام مناعية كافية لمواجهة الفيروس.





وأضاف جداول زمنية لتطعيم المواطنين والفئات التي لها الأولوية في الحصول عليه، وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكوادر الطبية الذين يتعاملون مع مصابي كورونا.