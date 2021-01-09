



إستقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 1-9-2021 ، نظراً لإستقرار حالة الطلب والعرض عليها حيث شهدت أسعار الأسماك حالة من الإنخفاض خلال الأيام القليلة السابقة بسبب قلة الطلب عليها مع إنتشار موجة كورونا الثانية ، حيث يبتعد المرضي عن تناول الأسماك في هذه الفترة.









أسعار الأسماك اليوم السبت 9-1-2021





وتراوح سعر كيلو السمك البلطي جنيهين في سوق الجملة بالعبور بين 18 و20 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 38 و42 جنيهً.



