أسعار الأسماك اليوم السبت 9-1-2021

السبت 09/يناير/2021 - 09:00 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الإقتصادي

إستقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 1-9-2021 ، نظراً لإستقرار حالة الطلب والعرض عليها حيث شهدت أسعار الأسماك حالة من الإنخفاض خلال الأيام القليلة السابقة بسبب قلة الطلب عليها مع إنتشار موجة كورونا الثانية ، حيث يبتعد المرضي عن تناول الأسماك في هذه الفترة.


أسعار الأسماك اليوم  السبت 9-1-2021 

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي جنيهين في سوق الجملة بالعبور بين 18 و20 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 38 و42 جنيهً.

وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، ، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري  بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

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