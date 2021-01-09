أسعار اللحوم اليوم السبت 9-1-2021 .. إستقرار الأسعار بمحلات الجزارة





إستقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 9-1-2021 ، حيث ارتفع الإنتاج الحيوانى من خلال مشروع المليون رأس ماشية لسد الفجوة الغذائية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم الحد من ارتفاع الأسعار والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى، وبدأ المشروع بتربية 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أيقار حلابة.





أسعار اللحوم اليوم السبت 1-9-2021





سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.



