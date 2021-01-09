تسجيل 1543 إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1597 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 450221 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد في شهر مارس.

ورصدت وزارة الصحة المغربية، 40 وفاة جديدة ارتفاعا من 27 حالة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7685 حالة.

وقد أقرت الحكومة المغربية، اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" مع جامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أن عملية التطعيم قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر، وإن الأولوية في المرحلة الأولى لمن هم في الصفوف الأمامية مثل رجال الأمن والصحة والتعليم.