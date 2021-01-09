نقابة المهندسين تودع اللواء محمود مغاوري أمين عام النقابة

أعلنت نقابة المهندسين عن وفاة اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأصدرت النقابة، بيانا، قالت فيه إن اللواء محمود مغاوري، الأمين العام، في ذمة الله، كما نعى المهندس هاني ضاحي، النقيب، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى، الفقيد داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



