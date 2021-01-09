نقابة المهندسين تودع اللواء محمود مغاوري أمين عام النقابة

السبت 09/يناير/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
أعلنت نقابة المهندسين عن وفاة اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت النقابة، بيانا، قالت فيه إن اللواء محمود مغاوري، الأمين العام، في ذمة الله، كما نعى المهندس هاني ضاحي، النقيب، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى، الفقيد داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتولي مغاوري عدة مناصب، من بينها رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، رئيس الجهاز المركزي للتعمير سابقا، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا.

أخبار تهمك

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعلق على نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 16 ساعة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة العودة الأهلي للتعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس يوفنتوس يثير الجدل بعد الفوز على ميلان

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

06:27 ص

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى