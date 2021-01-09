عاجل .. تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يفقد 16 جنيه





تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير في مصر اليوم السبت 9-1-2021 ، ويرجع ذلك الي الهبوط العامي في أسعار الذهب نظراً لتخلي المستثمرين عن الإحتفاظ بالذهب كملاذ أمن وذلك بعد السيطرة علي مجلس الشيوخ الأميركي مما رفع عائدات السندات القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها منذ مارس ، و تراجع جرام عيار الذهب 18 حوالي 14 جنيه ، بينما هبط جرام الذهب عيار 21 حوالي 16 جنيه .





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في مصر كالأتي





أسعار الذهب اليوم السبت 9-1-2021





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 809 جنيهًا مقابل 838 جنيهًا أمس،وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 925 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6472 جنيهات.





أسعار الذهب العالمية



