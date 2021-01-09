أميرة العايدي:"جمال الحريم نوع غريب على الدراما وسيكون مشجعًا للمنتجي" (خاص)

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تُشارك الفنانة أميرة العايدي في مسلسل "جمال الحريم" الذي يُعرض حاليًا على قناة "DMC"، وهو بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، فراس سعيد، إسلام جمال، حازم سمير، علاء عرفة، ومن تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.



وأوضحت أميرة العايدي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"أن ما حمسها للمشاركة في المسلسل هو أن السيناريو مكتوبًا بطريقة رائعة، ولحبها الشديد للمخرجة منال الصيفي، فهي تربطها علاقة صداقة قوية بها، وأنها تستمتع كثيرًا بالعمل معها، مُشيرة إلى أن هذا العمل الثالث الذي يجمعها بها، حيث أنها سبقت وتعاونت معها من قبل في مسلسلي "نونة المأذونة"،" للحب فرصة أخيرة".



وقالت أميرة العايدي أن ردود الأفعال التي تلقتها على دورها رائعة، فأبنائها يُخبرونها دائمًا بكل ما يُكتب على السوشيال ميديا، فهي ليس لديها أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك شخص ما منتحل اسمها، كما أن الجمهور يخبرها دائمًا عند رؤيتها لهم في الشارع أنهم لا يقدرون على متابعة المسلسل في المساء، لشعورهم بالخوف الشديد مما يتم تناوله خلال الأحداث.



وقالت أميرة العايدي أن كواليس العمل كانت لطيفة جدًا، وأن سبب تفاعل الجمهور مع المسلسل يعود إلى أنه نوع غريب على الدراما، ولأنه أول مسلسل يتحدث عن عالم السحر والجن وعن الأمور التي يفضل الجمهور معرفتها، مُضيفة :"

الحمد لله التجربة نجحت واعتقد انها هتشجع ناس كتير إنهم يقدموا أعمال شبه كده الفترة القادمة".



وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة أميرة العايدي في مسلسل "ضربة معلم"، الذي يُعرض حاليًا على قناة "CBC"، وهو بطولة محمد رجب، إنعام سالوسة، رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، مي سليم، محمد عز، أحمد كامل، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج إسماعيل فاروق.