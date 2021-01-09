بارد ليلا.. تفاصيل طقس اليوم السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم السبت، حيث إنه من المتوقع أن يكون دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.





كما تنبأت الهيئة، بشبورة مائية صباحًا وطقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، مائلًا للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





وتتوقع الأرصاد أيضا، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وباردًا على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



