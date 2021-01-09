مريم الخشت تكشف لـ"الفجر الفني" عن أقرب الأدوار لقلبها





كشفت الفنانة مريم الخشت، عن أهم الأدوار التى تعتبرها مميزة فى مشوارها الفني القصير والتى استطاعت من خلاله أن تكون لها قاعدة من الجمهور والمحبين.وقالت لـ"الفجر الفني"، إن من أقرب الأدوار التي قدمتها إلى قلبها شخصية "نبيلة" فى مسلسل "ليالي اوجيني"، معللة ذلك بأن الشخصية شريرة وتحتاج إلى كمية تمثيل كبيرة.وتابعت أنها تحب أيضاً شخصية "شهيرة" فى مسلسل "لاتطفيء الشمس"، موضحة أن سبب حبها لهذا الدور هو أنه أول عمل لها فى التليفزيون، كما اعتبرت هذه الشخصية قريبة من الجمهور.يذكر مريم الخشت شاركت فى السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل لعبة النسيان الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.