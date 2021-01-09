مصرع وإصابة 9 اشخاص في حادث مروع بسبب الشبورة بالشرقية

السبت 09/يناير/2021 - 05:37 ص
بوابة الفجر
سمر السيد_اسماعيل محمد
لقي سائق مصرعه متأثرا بجراحه الخطرة، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس-القاهرة"، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين بنفس الحادث بسبب تكاثف الشبورة المائية على الطريق العام.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز بلبيس يفيد مصرع سائق متأثرا بجراحه بالقرب من كارتة بلبيس بالطريق العام "الزقازيق-القاهرة" وإصابة 8 أخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بسبب الشبورة المائية التي حجبت الرؤيا عن السائقين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت متابعة التحقيقات.

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حادث مروري الشرقية الشبورة

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