مصرع وإصابة 9 اشخاص في حادث مروع بسبب الشبورة بالشرقية

لقي سائق مصرعه متأثرا بجراحه الخطرة، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس-القاهرة"، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين بنفس الحادث بسبب تكاثف الشبورة المائية على الطريق العام.





وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز بلبيس يفيد مصرع سائق متأثرا بجراحه بالقرب من كارتة بلبيس بالطريق العام "الزقازيق-القاهرة" وإصابة 8 أخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بسبب الشبورة المائية التي حجبت الرؤيا عن السائقين.



