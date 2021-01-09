فادية عبد الغني: هذه حقيقة تنبؤ مسلسل "الوتد" بأزمة "كورونا"

السبت 09/يناير/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر

أكدت الفنانة فادية عبد الغني، أنها منهارة نفسيا وعصبيًا بسبب أزمة وباء فيروس "كورونا" المستجد.

 وأضافت: خلال لقائها في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة DMC:"احنا واخدين إجراءات احترازية قوية في البيت، وأنا يوميا كل لما أصحى من النوم بغرغر ولازم أشم ميه مغلية فيها قرنفل".


وأشارت إلى أن مسلسل "الوتد" الشهير الذي شاركت فيه تحدث عن بوباء الكوليرا.

وتابعت: "الناس افتكرتنى بقول كورونا باللهجة الفلاحي بدل الكوليرا، وكانوا بيسألونى كنتى عارفة من وقتها عن الكورونا فكنت بضحك".

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