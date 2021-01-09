إيهاب توفيق لـ "جمهوره": ادعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة

السبت 09/يناير/2021 - 06:26 ص
بوابة الفجر


شارك الفنان إيهاب توفيق جمهوره مقطع فيديو جديد بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

وقال خلال الفيديو: "عايز هديتكم ليا في عيد ميلادي تدعوا لوالدي ووالدتي بالرحمة وقراءة الفاتحة، وسنوية والدي الأولى هتكون يوم 9".

وأضاف: "بتمنى منكم تقديم الهدية من خلال الدعوة ليهم بالرحمة والمغفرة".

يشار إلى أن الراحل أحمد توفيق، والد إيهاب توفيق، توفي في شهر يناير 2020، إثر حريق نشب بمنزله في مدينة نصر، وشيعت جنازته من مسجد السلام بمدينة نصر.

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