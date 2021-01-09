رئيس يوفنتوس يثير الجدل بعد الفوز على ميلان

السبت 09/يناير/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أندريا أنييلّي رئيس يوفنتوس الإيطالي أثار حالة من الجدل وذلك عقب مباراة فريقه مع ميلان التي أقيمت أول أمس الأربعاء على ملعب سان سيرو في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس فاز على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع اليوفي رصيده إلى 30 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن ميلان صاحب الصدارة.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن أنييلّي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة لحافلات الفريق أثناء وقوفها أمام ملعب سان سيرو دون أن يعلق عليها بأي كلمة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن أنييلّي يبدو أنه أراد توجيه رسالة إلى نابولي بعد أن رفض السفر من مدينته والتوجه إلى مدينة تورينو استعدادا لمواجهة يوفنتوس التي كان مقررا إقامتها في 2 أكتوبر الماضي.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أنه تقرر وقتها إلغاء المباراة ومنح يوفنتوس 3 نقاط بالإضافة إلى خصم نقطة إضافية من نابولي إلا أن اللجنة الأولمبية نصفت نابولي بإعلان القرار النهائي بإعادة جدولة المباراة.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه هناك تفسير آخر يقول أن رئيس يوفنتوس يفخر بالفوز على ميلان المتصدر في ملعبه وعودة يوفنتوس بقوة إلى صراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

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