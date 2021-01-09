إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

السبت 09/يناير/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
دخل نادي إنبي في مفاوضات للتعاقد مع بعض لاعبي نادي الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكدت تقارير صحفية، أن الجهاز الفني لفريق إنبي، بقيادة حلمي طولان، ينتظر موقف بعض لاعبي الزمالك، من البقاء أو الرحيل.

ومن ضمن العناصر التي يرغب إنبي في الحصول عليها، مصطفى فتحي وكريم بامبو لدعم مركز الجناح، بالإضافة إلى محمود عبد العزيز، بجانب حسام أشرف أو أسامة فيصل.

وتواصل حلمي طولان مؤخرًا مع أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك، لمعرفة الراحلين وتحديد موقفهم سواء بالإعارة أو البيع.

وحدد الفريق البترولي، احتياجاته بدعم مركزي الجناح والهجوم، خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 14 ساعة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعلق على نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

فاروق الباز يكشف حقيقة ظهور الكائنات الفضائية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة العودة الأهلي للتعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

06:27 ص

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى