إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

دخل نادي إنبي في مفاوضات للتعاقد مع بعض لاعبي نادي الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.





وأكدت تقارير صحفية، أن الجهاز الفني لفريق إنبي، بقيادة حلمي طولان، ينتظر موقف بعض لاعبي الزمالك، من البقاء أو الرحيل.





ومن ضمن العناصر التي يرغب إنبي في الحصول عليها، مصطفى فتحي وكريم بامبو لدعم مركز الجناح، بالإضافة إلى محمود عبد العزيز، بجانب حسام أشرف أو أسامة فيصل.





وتواصل حلمي طولان مؤخرًا مع أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك، لمعرفة الراحلين وتحديد موقفهم سواء بالإعارة أو البيع.





وحدد الفريق البترولي، احتياجاته بدعم مركزي الجناح والهجوم، خلال الفترة المقبلة.



