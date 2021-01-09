الأهلي يعلق على نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا

السبت 09/يناير/2021 - 07:28 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
علق النادي الأهلي على نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أجريت بمقر الإتحاد الأفريقي "كاف" بالقاهرة.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأهلي حامل اللقب في المجموعة الأولى، رفقة سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات صحفية عقب القرعة: "نحترم كل المنافسين لكن الأهلي جاهز لكل الفرق. وهدفنا التتويج بالنجمة العاشرة، والحفاظ على اللقب".

وأضاف: "القرعة جيدة والمجموعات متوازنة لحد كبير. نتمنى للجميع السلامة وأن تستكمل البطولة في سلام".

وكشف: "حددنا ملعبنا بالسلام ثم ستاد القاهرة لخوض منافسات البطولة لكن إذا كان للأمن رأي آخر فنحن نرحب بذلك. لدينا مرونة كبيرة وتعاون مع الجهات الأمنية".

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