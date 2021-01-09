موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

السبت 09/يناير/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يفتتح النادي الأهلي مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة نظيره المريخ السوداني، أحد يومي 12 و13 فبراير المقبل بالقاهرة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلي مع كل من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وتعد مباراة الأهلي والمريخ مهددة بالتأجيل، وذلك في حال تأهل المارد الأحمر إلى دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال شهر فبراير المقبل.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعدما فاز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

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