تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

السبت 09/يناير/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره فريق أوساسونا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، على أرضية ملعب السادار، معقل الأخير.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد أوساسونا في المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: سيرجيو راموس، رافائيل فاران، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

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