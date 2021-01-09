موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب استاد نويفا لوس كارمينيس، معقل الأخير.





ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة برشلونة أمام غرناطة عبر قناة bein Sport hd 1.



