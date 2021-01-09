فض 8 أفراح وتغريم 80 مواطنا في الشرقية

السبت 09/يناير/2021 - 04:36 ص
بوابة الفجر
سمر السيد_إسماعيل محمد
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية من فض ٨ أفراح، وتغريم ٨٠ مواطنا مخالفا للإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي شن حمله شملت عددا من المراكز تمكنت من ضبط وفض الأفراح بمركز ديرب نجم، بالتعاون مع قوات الآمن وموظفى مجلس المدينة.

وأوضح المحافظ في تصريح صحفي صباح السبت، أن الحملة تمكنت من تغريم ٨٠ مواطنا كانوا بدون كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد، وتم تحصيل مبلغ ٥٠ جنيه من كل مخالف طبقا للقانون والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، تم غلق عدد واحد َمقهي ومصادرة ١٣ شيشة لتقذيمها للمواطنين بالمخالفة للتعليمات الوزارية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمركز ديرب نجم.
فض 8 أفراح وتغريم 80 مواطنا في الشرقية
فض 8 أفراح وتغريم 80 مواطنا في الشرقية
فض 8 أفراح وتغريم 80 مواطنا في الشرقية
فض 8 أفراح وتغريم 80 مواطنا في الشرقية

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