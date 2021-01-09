ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل مواجهات برشلونة والريال

السبت 09/يناير/2021 - 04:26 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
بدأ نادي برشلونة الدخول في منافسة قطبي مدريد، على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، موسم 2020-2021، بعد ان لعب 17 مباراة.

ويتصدر أتليتكو مدريد صدارة ترتيب جدول الليغا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، ولكنه لعب 15 مباراة فقط، أما الميرنجي خاض 17 لقاء، مثل برشلونة ثالث الترتيب بفارق 7 نقاط عن الروخي بلانكوس، وخمس نقاط عن الملكي.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري الإسباني بالكامل، قبل إنطلاق فعاليات الجولة الثامنة عشر، وجاء على النحو التالي:

المركز الأول: أتليتكو مدريد - 38 نقطة.
المركز الثاني: ريال مدريد - 36 نقطة.
المركز الثالث: برشلونة - 31 نقطة.
المركز الرابع: ريال سوسيداد - 30 نقطة.
المركز الخامس: فياريال - 29 نقطة.
المركز السادس: إشبيلية - 27 نقطة.
المركز السابع: غرناطة - 24 نقطة.
المركز الثامن: سيلتا فيغو - 23 نقطة.
المركز التاسع: أتليتك بلباو - 21 نقطة.
المركز العاشر: قادش - 20 نقطة.
المركز الحادي عشر: ريال بيتيس - 20 نقطة.
المركز الثاني عشر: إيبار - 19 نقطة.
المركز الثالث عشر: ليفانتي - 18 نقطة.
المركز الرابع عشر: ديبورتيفو ألافيس - 18 نقطة.
المركز الخامس عشر: بلد الوليد - 18 نقطة.
المركز السادس عشر: خيتافي - 17 نقطة.
المركز السابع عشر: فالنسيا - 16 نقطة.
المركز الثامن عشر: إلتشي - 16 نقطة.
المركز التاسع عشر: أوساسونا - 14 نقطة.
المركز العشرين: هويسكا - 12 نقطة.

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