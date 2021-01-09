أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في فبراير القادم بقطر.





وحدد "فيفا" يوم 18 يناير الجاري ليكون موعد سحب قرعة البطولة، على أن تنطلق 3 فبراير القادم وتقام المباراة النهائية يوم 18 من نفس الشهر.





وصعد الأهلي لمونديال الأندية بعد الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة 27 نوفمبر الماضي.





وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد السويس في سادس جولات الدوري العام.



