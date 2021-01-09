بالصور.. عطل في مضخة الأكسجين بمستشفى ههيا.. وتحرك عاجل من الصحة

‏تعرضت مضخة الأكسجين بمستشفى ههيا المركزي والذي يضم قسم لعزل مرضى كورونا لعطل مفاجئ فيما تم الدفع بـ50 إسطوانة أكسجين ونقل 7 حالات إلى مستشفى الزقازيق العام لتفادي أي أزمة قد تحدث بسبب نقص الأكسجين.





وتوجه فريق من مديرية الصحة برئاسة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة للإشراف علي أعمال صيانة ومراجعة شبكة الغازات وتوفير احتياجات المستشفى من الأكسجين، لحين الانتهاء من عملية الصيانة وعودة الشبكة للعمل. وتم إصلاح العطل.





وأوضح مصدر بمديرية الصحة أن المديرية دفعت بسيارة محملة بـ 20 إسطوانة أكسجين بالإضافة إلى 30 أسطوانة أخرى دفع بهم المجتمع المدني لتدعيم أقسام العناية المركزة بالمستشفى. كما تقرر نقل 7 حالات عناية بينهم حالات كورونا الي مستشفي الزقازيق العام.



