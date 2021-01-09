وفاة المايسترو خالد فؤاد بعد تعرضه لأزمة صحية





أعلنت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" وفاة الموسيقار خالد فؤاد، عن عمر 72 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية.





ونشرت مي فاروق، صورة للموسيقار الراحل وعلقت قائلة: "لا إله إلا الله.. الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله".





وتابعت: "صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمة بيننا الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".











